Иркутск, , 19:54 — REGNUM Подразделения Иркутской дивизии РВСН 9 марта отработают вывод на полевые позиции стратегических ракетных комплексов «Ярс», сообщает 4 марта министерство обороны РФ.

Выход на маршруты боевого патрулирования будет отработан на территории Иркутской области.

«Боевые расчёты комплексов после совершения марша по маршруту боевого патрулирования развернут автономные пусковые установки на полевых позициях и организуют боевое дежурство», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ярс» — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, способный доставить маневрирующие блоки индивидуального наведения на дальность до 11 тыс. км. .

Комплексы «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах находятся на вооружении наземной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и входят в ядерную триаду России.

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