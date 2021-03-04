Женева, Швейцария, , 19:53 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 416 197 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 10 381 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 4 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 114 853 685 носителей коронавирусной инфекции, 2 554 694 случая заболевания привели к летальному исходу пациента.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 348 281 случае инфицирования и 6630 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.