Москва, , 19:51 — REGNUM Студентка 3-го курса АлтГУ по специальности «Финансы и кредит» Маргарита Купянская первого года учебы в университете участвует в олимпиаде «Я — профессионал».

В прошлом сезоне девушка сумела стать призером по двум направлениям: менеджменту и экономике, а в этот раз она прошла на заключительный этап олимпиады сразу по шести дисциплинам. Маргарита рассказала ИА REGNUM о том, что мотивирует ее стремиться к успеху на олимпиадах и конкурсах.

Маргарита, расскажите, как Вы выбирали вуз и специальность после школы?

Ещё в 9 классе я решила получить юридическое образование и до 11 класса была уверена, что буду поступать на юридический факультет. Но буквально за пару месяцев до поступления пересмотрела свое решение и отдала предпочтение экономической специальности. Оценив состояние рынка труда, я подумала, что, имея на руках диплом экономиста или финансиста, смогу быстро найти работу по специальности. Кроме того, в школе я очень любила математику и хотела связать с ней свою дальнейшую деятельность.

При выборе университета я обращала внимание на качество образования, престижность вуза и преподавательский состав. Кроме того, для меня было важно, чтобы вуз находился в моем регионе, поэтому я выбрала Алтайский государственный университет. Сейчас я учусь в Международном институте экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ.

Насколько активно Вы участвуете во внеучебных мероприятиях в АлтГУ? Часто ли интересуетесь различными олимпиадами, конкурсами, конференциями?

Я со школы интересуюсь различными олимпиадами, поэтому участие в них для меня —своего рода увлечение. Сейчас, чтобы сформировать хорошее портфолио и получить повышенную стипендию, я стараюсь максимально активно участвовать во внеучебных мероприятиях АлтГУ и других вузов. Практически ни одна конференции или олимпиада не проходит без моего внимания.

Вы стали призёром олимпиады «Я — профессионал» по двум направлениям, обучаясь только на 2-м курсе бакалавриата. Как Вам удалось показать высокий результат, опередив многих студентов старших курсов?

Участвовать в олимпиаде «Я — профессионал» я начала ещё с первого курса, поэтому небольшой опыт у меня уже был. При подготовке к заключительному этапу я изучала много дополнительной информации и старалась решить как можно больше заданий прошлых лет. На заключительном этапе мне было достаточно трудно, но интересно, потому что многие задания требовали творческого подхода к решению.

Я думаю, для победы в олимпиаде недостаточно только университетских знаний. Нужно постоянно совершенствоваться во всех областях деятельности, изучать дополнительную информацию. Я очень хотела бы и в этом сезоне стать призером или даже победителем по новым направлениям. Привлекает то, что призовое место или победа в олимпиаде «Я — профи» дают дополнительные возможности при трудоустройстве и поступлении в магистратуру.

Какие направления, по которым Вы прошли на заключительный этап, кажутся Вам наиболее интересными?

Направления «Технологическое предпринимательство», «Менеджмент» и «Управление персоналом» вызывают у меня наибольший интерес. Задания этих направлений представляют собой кейсы, где можно порассуждать и высказать свои идеи.

А какие предметы оказались для Вас самыми интересными за время учёбы в университете?

В последнее время меня больше всего интересуют дисциплины, связанные с бизнесом и предпринимательством. Мне понравилось изучать маркетинг и решать различные кейсы, понравилось создавать бизнес-план и разрабатывать собственный бизнес-проект. Теория безусловно, важна, но больше всего меня интересует применение полученных знаний на практике. Помимо основной учебы, я люблю заниматься написанием научных работ. Многие из моих исследований уже были опубликованы в журналах. А если совсем отойти от учебной и научной деятельности, в свободное время занимаюсь рисованием, люблю писать картины.

Как Вы думаете, какими навыками обязательно должен обладать профессионал в сфере экономики? Насколько важны soft skills и hard skills?

Профессиональный экономист должен быть ответственным, исполнительным и внимательным. Важно обладать аналитическим складом ума и хорошими коммуникативными навыками. Настоящим профессионалам нужно постоянно совершенствовать свои навыки. Soft skills помогут стать незаменимым сотрудником: эффективно работать в коллективе, грамотно разговаривать, быть более ответственным и соблюдать дедлайны. А совершенствование hard skills позволит продвинуться на профессиональном уровне.

Какие цели Вы ставите перед собой на ближайшие годы?

На данном этапе самым важным для меня является образование, поэтому все мои успехи в олимпиадах и конкурсах я считаю важными и полезными. Они подталкивают меня продолжать саморазвитие, совершенствовать свои навыки и активно участвовать во всём. По окончании бакалавриата я планирую продолжить обучение в магистратуре, но на заочной форме обучения, чтобы параллельно устроиться на работу и начать заниматься карьерой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.