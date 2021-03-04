4 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Ангелина Потеряйко, , 21:40 — REGNUM Новый европейский закон о климате направлен на то, чтобы сделать цели ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году необратимыми и юридически обязательными. Но позиции институтов ЕС в отношении дальнейших действий в области климата всё ещё входят друг с другом в противоречие.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В феврале 2021 года представители тех сторон, которых коснется закон о климате, добились согласия по некоторым его частям. Это заставит Брюссель поставить новую цель по сокращению выбросов к 2040 году и потребует от государств ЕС разработать планы адаптации к таким климатическим явлениям, как усиление волн тепла, наводнений и засухи.

Но в трехсторонних переговорах, известных под названием «трилог», очень деликатные вопросы остаются по-прежнему не решенными. Трилоги — это встречи по законодательным инициативам между представителями трех высших органов власти ЕС — парламента, Совета и Еврокомиссии.

До сих пор государства ЕС отклоняли призывы Европарламента поднять цели по сокращению выбросов до 2030 года, поддерживая первоначальное предложение Европейской комиссии.

«Огромную проблему продолжают игнорировать, как слона в комнате из известной английской пословицы, — рассказала Eurobserver депутат Европарламента Джитт Гутеланд, главный переговорщик Европейского парламента по новому законопроекту. — Цель на 2030 год действительно важна для каждого учреждения, но мы не можем оказаться в ситуации, когда нам нужно есть то, что приготовили другие. Нам нужен компромисс».

В декабре 2020 года государства — члены ЕС согласились сократить свои чистые выбросы по крайней мере на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года), что означало бы сокращение фактических «реальных» выбросов на 50,5−52,8%. Со своей стороны Европарламент требует сокращения выбросов на 60% в ближайшее десятилетие.

Между тем экологи предупредили, что только цель по сокращению выбросов на 65% будет соответствовать научно обоснованным требованиям.

«Когда дело доходит до цели по климату на 2030 год, важно, чтобы Совет Европейского союза и Еврокомиссия обратили внимание на более высокие цели, поставленные депутатами Европарламента, — сказал Ромен Лаугье из европейского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). — Депутаты Европарламента — это непосредственно избранные представители европейских граждан, которые вышли на улицы и призвали к более активным действиям в области климата».

Несмотря на пандемию, тема изменения климата по-прежнему широко признается как одно из основных проблемных направлений.

Согласно недавнему опросу ООН, почти две трети (64%) людей в 50 странах мира считают изменение климата чрезвычайной ситуацией.

Призыв Европарламента сделать цель нулевых выбросов парниковых газов на 2050 год обязательной для каждой страны рассматривается как «неприемлемый». Страны — члены ЕС считают, что это на достижение целей должны быть направлены совместные усилия.

Следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 12 марта 2021 года. Хотя повестка дня еще не согласована, основные цели по изменению климата вряд ли будут обсуждаться.

Скорее всего, будет обсуждаться возможность установления целей по декарбонизации определенных секторов экономики, сроки установления промежуточной цели до 2040 года и роль в этих процессах Европейского совета по изменению климата (ECCC) — независимого научного органа, который депутаты Европарламента предлагают создать для того, чтобы контролировать соответствие политики ЕС климатическим целям. Но роль ЕССС будет ограничена «помощью» уже функционирующему Европейскому агентству по окружающей среде.

Европарламент предложил мотивировать каждую страну к созданию внутреннего консультативного органа по климату, но национальные правительства опасаются, что такие органы могут «дублировать» функции и «подрывать» авторитет ведущих международных научных органов, таких как Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК). На данный момент как минимум в 13 странах-членах уже созданы национальные экспертно-консультативные органы.

Возможность создания «углеродного бюджета» из общего количества парниковых газов, которые ЕС может выбрасывать без ущерба для своих климатических целей, также будет обсуждаться на следующей неделе, хотя ранее национальные правительства отвергали эту идею.

Идея «углеродного бюджета» обычно преподносится неправительственными организациями и учеными как лучший способ достижения климатических мер, требуемых Парижским соглашением для ограничения глобального потепления до 1,5ºС.

Европарламент хочет достичь договоренностей по закону о климате до июня 2021 года, когда ожидается, что Еврокомиссия представит пакет законов о климате и энергетике для достижения новой цели до 2030 года.

«Если климатический закон должен управлять этим процессом, он должен быть готов к весне», — сказал Гутленд.

Последний отчет по изменению климата, опубликованный ООН, показывает, что «правительства далеко не достигли уровня целей, необходимых для ограничения изменения климата до 1,5 градусов и достижения целей Парижского соглашения». Об этом на прошлой неделе заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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