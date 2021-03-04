Москва, , 19:49 — REGNUM Новый председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин поблагодарил руководство РВИО за оказанное доверие. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Научного совета.

«Выражаю благодарность за доверие, которое было мне оказано. Прямо скажу, это было неожиданно. Мою биографию большинство знает, и мне приходится участвовать в работе, в которой участвует РВИО. Эту борьбу на информационном поле мы начинали в Институте военной истории. Уже тогда мы защищали правду. Вопросы, которые мы освещали и то, чему мы противостояли, не идут в сравнение с тем, что происходит сегодня. Нам в голову не могло прийти, что наши партнёры и коллеги поставят под сомнение победу и вклад СССР во Второй мировой войне», — сказал Кошкин.

При этом он подчеркнул, что не претендует «на начальственные положения»: «Хочу с руководством РВИО быть в составе людей, которые координируют деятельность Научного совета. Обращаюсь с просьбой отнестись к поручению, которое нам доверяет руководство РВИО, со всей серьёзностью».