Лондон, , 19:48 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6573 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 201 358 человек. Такие данные приводит 4 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 242 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 124 025.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Великобритания на сегодняшний день занимает пятое в место среди стран мира как по уровню распространения инфекции, так и по смертности от заболевания.