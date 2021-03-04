Киев, , 19:41 — REGNUM Национальный банк Украины повышает учетную ставку с нынешних 6% до 6,5% годовых, сообщил регулятор сегодня, 4 марта.

Как говорится в комментарии НБУ, это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к целевому диапазону в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики.

Регулятор отмечает, что в январе 2021 года инфляция ускорилась за пределы целевого диапазона в 5%, а в феврале ускорение продолжилось — потребительская инфляция превысила прогноз, а инфляционные ожидания остались повышенными. В первые два месяца нынешнего года на инфляцию влияли цены на продукты питания и топливо, продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны.

В нацбанке Украины ожидают максимального роста потребительских цен в середине года, однако в дальнейшем инфляция замедлится и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 г.

ИА REGNUM напоминает, что первое повышение учетной ставки с сентября 2018 года. Тогда нацбанк утвердил повышение учетной ставки с 17,5% до 18%, после этого этот показатель только снижался. Большую часть 2020 года учетная ставка на Украине была на уровне 6%.