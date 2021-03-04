Вьентьян, , 19:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Лаоса официально зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», став 44-й по счету страной мира, одобрившей применение этого препарата, сообщает 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики. Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V», — указано в сообщении фонда.

Кроме того, 4 марта российский препарат «Спутник V» был одобрен к применению в Шри-Ланке.

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