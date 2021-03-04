Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Помощь украинскому флоту намерены оказывать США, заявил 4 марта в Конгрессе кандидат на пост заместителя главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

Он отметил, что на своём высоком посту намерен изучить требования Киева. Сейчас Вашингтон поддерживает партнёрство с Киевом в сфере обороны.

Кол «Однако приоритетом в краткосрочной перспективе, вероятно, будет оставаться продолжение поддержки оборонительного летального потенциала Украины на море».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Пентагоне объявили о выделении Киеву $125 млн для «содействия в сфере безопасности». Деньги пойдут на «сохранение территориальной целостности» Украины.

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