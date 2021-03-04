Вашингтон, 4 марта, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Помощь украинскому флоту намерены оказывать США, заявил 4 марта в Конгрессе кандидат на пост заместителя главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Он отметил, что на своём высоком посту намерен изучить требования Киева. Сейчас Вашингтон поддерживает партнёрство с Киевом в сфере обороны.

Кол «Однако приоритетом в краткосрочной перспективе, вероятно, будет оставаться продолжение поддержки оборонительного летального потенциала Украины на море».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Пентагоне объявили о выделении Киеву $125 млн для «содействия в сфере безопасности». Деньги пойдут на «сохранение территориальной целостности» Украины.