Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой незамедлительно ввести санкции в отношении проекта «Северного потока — 2». Об этом 4 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо сенаторов от 3 марта.

Группа из сорока сенаторов США, под руководством республиканца Джона Баррассо, потребовала от Белого дома «быстро и кардинально» повлиять на проект «Северного потока — 2» за счет ввода новых санкций.

Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии ищут пути, которые позволят «положить конец изнурительным спорам» по поводу газопровода «Северный поток — 2» и прийти к компромиссу в этом вопросе.