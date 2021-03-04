Киев, , 19:31 — REGNUM Актуальные результаты исследования центра «Социальный мониторинг» по президентским выборам «разносят в пух и прах» позицию офиса президента Украины по санкциям против депутат Рады Виктора Медведчука и закрытию оппозиционных телеканалов, заявил в своем комментарии 4 марта политический эксперт Кирилл Киквидзе.

Эксперт отмечает, что опрос показал, что если бы президентские выборы на Украине проходили в конце февраля 2021 года, то во второй тур бы вышли Владимир Зеленский и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь»: будь то Виктор Медведчук или Юрий Бойко. При этом важно, что центр проводил опрос 19−28 февраля, что было уже почти через месяц после введения санкций против телеканалов и запрета на их вещание.

«Следовательно, идея теоретиков офиса президента о том, что только каналы давали высокий рейтинг оппозиционерам, проваливается… Рейтинг Медведчука в сравнении с январским опросом «Соцмониторинга» не то что удержал позиции, но и вырос до 16,3% (на 0,8%). И это несмотря на мощную информационную кампанию против него и его семьи, колоссальное давление со стороны власти и фактически отсутствие в массовой медиасреде трех оппозиционных телеканалов. В это время в февральском опросе рейтинг Зеленского теряет 1% по сравнению с январским и опускается до 24,6%. Зеленский, конечно, может незаконно закрывать и «кошмарить» СМИ, но заставить народ перестать думать — ему не под силу», — делает вывод политолог. Киквидзе подчеркивает, что максимально объективным является проведение опроса с разделением лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и Юрия Бойко на два разных рейтинга.

«Это естественно, что у двух сильных оппозиционных политиков один электорат, но сейчас Зеленский объявил войну именно Медведчуку, который активно занимался вопросами производства вакцины и мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины закрыли три главных оппозиционных телеканала страны 2 февраля, 19 февраля ввели санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены и ряда людей из окружения политика, а 26 февраля без объяснения причин закрыли новый оппозиционный телеканал «Первый независимый».