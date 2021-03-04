Москва, 4 марта 2021, 19:30 — REGNUM В рамках разоблачения фейковой информации необходимо публиковать списки средств массовой информации и фамилии фальсификаторов истории. Об этом в ходе заседания Научного совета РВИО заявил доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров.
«В разоблачении фейков нужно указывать СМИ и фамилии фальсификаторов истории, чтобы люди знали, к каким СМИ и учёным надо относиться настороженно», — сказал Назаров.
По его словам, ответом на фальсификацию истории должна быть правда о войне: «Рассказывая об этих событиях, мы не должны скрывать правду, какой бы они ни была».
Самым недооценённым подвигом Назаров назвал срыв Блицкрига.