Руван Тофа , , 19:25 — REGNUM Шесть десятков человек похищены боевиками в городе Руван Тофа (штат Замфара, Нигерия) 3 марта, сообщает 4 марта Daily Nigerian.

Уточняется, что бандиты, ворвавшись в город, устроили грабежи, сожгли автомобили и жилища людей, а затем захватили 60 женщин и детей.

По словам очевидцев, в результате нападения несколько жителей Руван Тофа погибли, есть также ранение. Многие горожане спаслись бегством, покинув свои дома.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта боевиками по договорённости с властями были освобождены из плена 279 школьниц, похищенных 26 февраля в городе Джангебе (штат Замфара, Нигерия).

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