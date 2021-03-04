Киев, , 19:20 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе заседания сегодня, 4 марта, не смогла принять законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Раде было предложено два разных варианта законопроекта, однако обе инициативы существенно недобрали голосов.

Так, за принятие за основу одного проекта закона проголосовали только 88 депутатов при 226 необходимых, за второй проголосовали только 74 парламентария. Также депутаты отказались направить документы на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале в партии «Слуга народа» заявляли, что принятие Верховной радой Украины закона об обороте оружия не означает, что украинцам разрешат свободно носить его при себе. Тогда в президентской партии объясняли, что предлагаемый законопроект позволяет приобрести гражданам оружие в собственность для хранения дома в специально оборудованном месте, и только после прохождения соответствующего обучения. Кроме того, документ предлагает ввести удостоверение владельца оружия, где указаны те категории, которые может получить владелец, — по аналогии с удостоверением водителя.