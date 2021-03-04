Москва, , 19:19 — REGNUM Структурные изменения в Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вызваны Указом президента РФ по изменению Положения о Совете. В нем введены 11 положений изменений в Совете, которые отражают практически все права и свободы граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Еще два направления — развитие гражданского общества и — защита прав российских граждан за рубежом. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

«Наши предыдущие 20 комиссий не отвечали в полной мере тому, что Совет по правам человека является консультативным органом при президенте России», — отметил он.

Изменена также структура президиума, в него входят председатели комиссий, сам председатель Совета и ответственный секретарь СПЧ.

«У нас шла дискуссия — с одной стороны, техническая, с другой — содержательная — по работе комиссий, по их председателям, кандидатуры которых в ходе дискуссии были утверждены. Рабочая группа по регламенту получила 10 дней на сбор предложений по изменению регламента. 15 марта эти предложения будут представлены. Все это нацелено на улучшение работы как консультативного органа. Это плановая работа, сейчас она проходит во всех президентских советах, в том числе ‑ и в связи с изменения в Конституции Российской Федерации», — завершил свой комментарий Александр Точенов.