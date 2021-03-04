Павлодар, Казахстан, , 19:19 — REGNUM Казахстан проводит республиканские командно-штабные учения «Весна-2021»; руководство маневрами осуществляется из Павлодара, а в тренировках задействованы центральные и местные органы власти, службы гражданской обороны, спасатели, полицейские и военнослужащие национальной гвардии. Об этом 4 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные пресс-службы МЧС Казахстана и отмечая, что в мероприятиях также принимают участие МЧС России и Узбекистана.

В ходе мероприятий, связанных с учениями, проводится очистка от наледи крыш зданий, расчистка арыков, каналов и инженерно-технических систем водоснабжения. Укрепляются плотины, защитные дамбы, насыпные сооружения. Проверяется готовность мест временного размещения граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Учения продлятся до 5 марта.