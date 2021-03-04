Пекин, , 19:17 — REGNUM В Китае ожидают рационального и прагматичного подхода США в отношении Китая, а также политики, направленной на восстановление двусторонних связей. Об этом 4 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сделанное в качестве комментария на недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.

Китайский дипломат отметил, что Китай всегда будет отстаивать мировой порядок, основанный на правилах, и прилагать усилия по укреплению мира во всем мире. В Пекине считают ядром сложившейся мировой системы ООН и сохраняют приверженность международному праву, выступая против разделения стран по идеологическим мотивам. Ван Вэньбинь подчеркнул, что китайско-американские разногласия неизбежны, ибо у двух стран разная история культура и политический строй. Поскольку диалог всегда лучше противостояния, важно контролировать эти вопросы, направляя противоречия в конструктивное русло.

Китай и дальше будет прилагать усилия по развитию отношений с США, но при этом продолжит решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.