Ростов-на-Дону, , 19:17 — REGNUM Власти Ростовской области в рамках масштабной застройки территории старого аэропорта намерены привлечь 8 млрд рублей с помощью инфраструктурных облигаций. Средства направят на создание инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры. Документ о намерении использования облигаций подписали в режиме онлайн донской губернатор Василий Голубев и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

«Фонд ДОМ. РФ совместно с региональным правительством уже актуализировал концепцию проекта комплексной застройки территории бывшего аэропорта, где предполагается освоение земельного участка площадью более 350 га. Строительство объектов инфраструктуры будет профинансировано за счёт механизма инфраструктурных облигаций», — отметил Мутко.

По его словам, Ростовская область стала третьим пилотным регионом, который подключился к реализации проекта. Ранее соглашения были заключены с Сахалином и Тулой. Планируется подписание меморандума с Тюменской и Ленинградской областями.