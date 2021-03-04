Лос-Анджелес, США, , 19:13 — REGNUM Райан Рейнольдс опубликовал новые фотографии со съёмок фантастической картины «Проект «Адам». Актёр выложил их 4 марта на своей Twitter-странице.

«Гамора, Электра, Халк, Дэдпул и ребенок, который в конечном итоге сыграет Дэдпула, когда я сыграю в ящик и превращусь в скелета», — пошутил Рейнольдс по поводу снимков.

Он добавил, что если на экране «Проект"Адам» будет выглядеть так же «красиво, забавно и дико», как это было на съёмочной площадке, то команда фильма сделала «что-то действительно классное».

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1367233091702562816

Напомним, в фильме «Проект «Адам» также снимаются Дженнифер Гарнер, исполнившая главную роль в кинокомиксе «Электра», Зои Салдана, сыгравшая Гамору в «Стражах галактики» и Марк Руффало, снявшийся в роли Халка в серии фильмов Marvel. Сюжет будущей картины режиссёра Шона Леви расскажет о том, как переместившийся в прошлое главный герой вынужден обратиться за помощью к своей 13-летней версии.

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