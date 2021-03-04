Пекин, , 19:12 — REGNUM В Китае усилены меры против контрабанды морепродуктов и противоэпидемических средств; соответствующую кампанию, как сообщает 4 марта Синьхуа, на днях запустила Береговая охрана КНР.

Принимаемые меры направлены против нелегального ввоза в страну замороженных продовольственных товаров, прежде всего морепродуктов. Кроме того, будут решительно пресекаться любые попытки морского вывоза из страны вакцин и других средств, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

В сообщении также отмечается особое внимание к пресечению нелегального вывоза нефтепродуктов, табака, сахара, зерна и других товаров, законный экспорт которых облагается таможенными пошлинами. Традиционное внимание привлекается противодействии контрабанде оружия и наркотиков.