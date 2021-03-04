Дамаск, , 19:11 — REGNUM Истинной целью стран Запада в Сирии является безнаказанное разграбление национальных богатств и природных ресурсов республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном 4 марта.

«Все шаги, предпринимаемые странами Запада, не имеют ничего общего с войной против терроризма в Сирии, а их истинной целью является безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства — члена Организации Объединённых Наций», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

В заявлении также отмечено, что США не только открыто поддерживают незаконные вооружённые формирования в Сирии, но и стимулируют рост террористической активности на территории САР. При этом Вашингтон продолжает политику санкций в отношении законного правительства Сирии.

В частности, контролируемый США и подшефными им боевиками лагерь беженцев «Эр-Рукбан» фактически превращен в «конвейер» по подготовке экстремистов.

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