Кострома, 4 марта, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В Костромской области бесплатную землю под огороды продолжат выдавать всем желающим — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Новиков Картина «Картошка»

В Костроме под эти цели на 2021 год сформировали участки в районе деревни Поддубное, расположенной в Костромском районе. Территория находится в получасе езды от центра города.

Получить земельный участок достаточно просто — для этого нужно обратиться в Управление сельского хозяйства администрации Костромского муниципального района либо в администрацию Караваевского сельского поселения. Костромич должен написать заявление по форме, указать желаемую площадь участка и оставить свои контактные данные.

Сделать это нужно в срок до 25 мая 2021 года. Участки предоставляются без юридического оформления прав на землю, на них не разрешается выращивать овощи для продажи. Сама земля бесплатна, но костромичам придётся заплатить символические суммы сельскохозяйственным организациям, подготовившим участки к посадке и посеву овощных культур. За вспашку одной сотки земли необходимо заплатить 33 рубля, предпосевную обработку почвы — 15 рублей, нарезку гребней (формирование земли для посадки картофеля — ИА REGNUM) — 18 рублей. Следить за целевым использованием земель будут органы местного самоуправления.

Напомним, раздача бесплатной земли под огороды началась в 2020 году. Предполагалось, что мера поможет костромичам легче пережить период безработицы и экономических трудностей. В 2020 году в районах сформировали перечень из 600 бесплатных участков. Однако на обработку земли согласились лишь 140 семей, из них 62 в Костроме. На 2021 год в муниципалитетах под эти цели выделили около 2000 гектаров земли. Несмотря на то, что мера поддержки не пользуется большой популярностью, она имеет право на существование — бесхозных земель в регионе достаточно.