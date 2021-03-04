Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Американское общество инженеров-строителей (ASCE) провело оценку состояния американской инфраструктуры и поставило «тройку с минусом». Об этом 4 марта сообщает Associated Press.

Поставив такую оценку, ASCE призвало правительство к дополнительным инвестициям, чтобы привести инфраструктуру в порядок.

В обществе отметили ухудшение состояния мостов и дорог в связи с многолетним бездействием властей.

Также рекомендуется модернизировать аэропорты, системы водоснабжения и общественный транспорт.

Сообщается, что для такого «капитального ремонта» потребуется $5,9 трлн, что на $2,6 трлн больше, чем было необходимо прежде.

Напомним, что в 2017 году ASCE поставило американской инфраструктуре «двойку с плюсом».