Москва, , 19:02 — REGNUM Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 4,25% годовых до конца 2021 года. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе кредитной организации.

Согласно прогнозу Сбербанка, годовая инфляция в России по итогам текущего года составит порядка 3,8%, при этом рост ВВП страны составит 3%.

Аналитики банка также прогнозируют, что среднегодовая цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, составит в 2021 году $55 за баррель.