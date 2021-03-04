Москва, , 18:57 — REGNUM Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из отдельных регионов Италии, Швеции и Чехии в связи с неблагополучной ситуацией по гриппу птиц. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба ведомства.

Как уточняется, запрет распространяется на продукцию, производимую на территории итальянской области Фриули-Венеция-Джулия, административной территории Эстергётланд в Швеции, а также Высочины, Пардубицкого края и Пльзенского края Чехии.

С указанных территорий запрещён ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц. Кроме этого, ограничен транзит живой птицы по территории России.

В Россельхознадзоре отметили, что в Евросоюзе с августа 2020 года складывается напряжённая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц, которая, согласно статистике, в настоящее время только ухудшается.

Сообщается, что в период с 1 января по 18 февраля 2021 года в странах ЕС было зафиксировано более 430 вспышек данного заболевания у сельскохозяйственной птицы и свыше 150 — у дикой птицы.