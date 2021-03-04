Донецк, , 18:53 — REGNUM Район села Ленинской (ДНР) обстрелян из миномёта калибра 120 мм вечером 4 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Атака началась в 17:10 мск со стороны населённого пункта Водяное (Украина). По району Ленинского украинские боевики выпустили шесть мин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Донецк: многоквартирный дом получил повреждения.

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