Москва, , 18:51 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжает работу по защите детей от вредной информации в соцсетях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с уполномоченным по правам ребенка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу», — сказал Пискарёв.

Поступает очень тревожная информация о том, что в TikTok распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства, этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, отметил парламентарий.

Материалы комиссии, подтверждающие иностранное участие в вовлечении детей и молодежи в незаконную деятельность, направлены в МИД России для информирования зарубежной общественности и международных организаций.

Комиссия видит участившиеся попытки повлиять через зарубежные соцсети на подрастающее поколение, неслучайно президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость оградить детей от угроз их жизни и здоровью, сказал депутат.

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