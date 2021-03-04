Турин, Италия, , 18:44 — REGNUM Экс-полузащитник футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ювентус» (Италия) Клаудио Маркизио может стать кандидатом на пост мэра Турина. Об этом 4 марта пишет La Stampa.

Секретарь демократической партии обратился к спортсмену с предложением принять участие в выборах. Маркизио пока не дал ответа и взял время, чтобы оценить свои возможности, отмечает «Матч ТВ».

Большую часть карьеры Маркизио выступал за «Ювентус» в Турине. В составе команды 7 раз выигрывал чемпионат Италии, четырежды брал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

В 2018—2019 гг. играл за «Зенит».

Осенью 2019 г. объявил о завершении карьеры.