Оттава, , 18:45 — REGNUM Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada решила вернуть деньги всем пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом 4 марта сообщает The Canadian Press.

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Компания приняла данное решение в связи с требованием властей страны, которые настояли на возвращении денег всем клиентам, которые не смогли воспользоваться купленными авиабилетами.

Напомним, что Air Canada долгое время вела переговоры с властями и пыталась оспорить требование правительства.

Власти страны сообщили, что государственная финансовая поддержка будет зависеть от окончательного решения компании о возврате денег.