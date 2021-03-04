Минск, , 18:43 — REGNUM Уголовное дело о хулиганстве участницы оппозиционного митинга в Минске 15 ноября 2020 года направлено в суд прокуратурой Фрунзенского района белорусской столицы, сообщили 4 марта в пресс-службе надзорного ведомства Белоруссии.

Фигурантом дела является жительница Минска 50 лет, работающая переводчиком. По версии обвинения, она днём 15 ноября 2020 г. ударила в лицо журналиста телевизионного канала.

Это произошло в районе станции метро «Пушкинская» в Минске, у инцидента есть свидетели. Женщина два раза, с перерывом в полчаса, ударила журналиста, в рамках редакционного задания выполнявшего обязанности по освещению событий в городе.

«В ходе предварительного расследования обвиняемая признала нанесение ударов потерпевшему, однако отрицала наличие в её действиях состава уголовно наказуемого хулиганства», — сообщили в прокуратуре Белоруссии. Добавим, что в настоящее время фигурантка дела находится под арестом в СИЗО.

Напомним, 15 ноября 2020 года в Минске проходил очередной митинг противников президента Белоруссии Александра Лукашенко.