Москва, , 18:42 — REGNUM Налоги на цифровые ресурсы оправданы в той же степени, в какой и на добычу и продажу полезных ископаемых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор Российской экономической школы Сергей Измалков. Так он прокомментировал информацию о том, что в правительстве России обсуждают введение нового налога для международных IT-компаний.

«Можно выделить четыре основные причины для возможного введения различных форм цифрового налога, — сказал Измалков. — Первая: большая рыночная доля определенных игроков и возможные безвозвратные потери от монопольной позиции. В качестве компаний в такой позиции можно упомянуть Google, Yandex, Авито, Facebook или даже Сбербанк в определенных сегментах рынка. Но именно наличие таких потерь, а не рыночная доля, должно быть основанием для вмешательства государства. Доминирующая позиция на цифровых рынках сама по себе не означает, что такие потери есть. Например, доминирующая позиция Google на рынке онлайн-рекламы или в поисковых запросах в мире не означает, что рынок рекламы неэффективен. Более сложный вопрос в том, как сделать так, чтобы на этом рынке могли появляться новые игроки. Налог вряд ли поможет развитию конкуренции».

Вторая причина, на которую указал Измалков, честная конкуренция, так как онлайн‑ и офлайн-сервисы конкурируют во многих сегментах, и если онлайн-сервисы не облагаются всем спектром налогов, то такая конкуренция нечестна.

«Третья причина — отсутствие явной географической привязки. Традиционно налоги в государстве завязаны на физическое присутствие экономических объектов или субъектов и физические сделки. Фирма произвела товар из определенных ресурсов и должна выплатить зарплату (с которой будет выплачен подоходный налог), сделать отчисления в пенсионный фонд, рассчитать добавленную стоимость (или прибыль) и заплатить налог с неё. В обычной экономике у фирмы есть адрес, и все транзакции можно отследить, — сказал экономист. — В цифровой экономике транзакции трансграничны. Пользователь может заплатить за просмотр фильма на платформе в другой стране, воспользоваться облачными сервисами, а большая мультинациональная компания — применить свои разработки и мощности для обработки данных из любой страны мира. Налоги в обычном смысле (хотя бы, например, начав с подсчёта добавленной стоимости) уже не посчитать».

И наконец, четвертая причина — это национальные ресурсы.

«Так же, как налоги на добычу и продажу ископаемых ресурсов оправданы тем, что ресурсы должны принадлежать гражданам страны, налоги на цифровые ресурсы также оправданы», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что пока с инфраструктурой для работы нового налога не все понятно, а общая компетенция государственных органов в цифровой области достаточно низкая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор «Центра стратегий и программ» института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник заявил, что цифровой налог может принести ещё больше доходов в бюджет России, чем это было бы ещё год или два назад.

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