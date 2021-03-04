Нью-Йорк, США, , 18:39 — REGNUM Телеканал Nickelodeon заказал производство сериала Patrick Star Show («Шоу звезды Патрика»), который будет представлять собой спин-офф «Губки Боба». Об этом 4 марта сообщает портал TVLine.

Стоит отметить, что новость появилась через несколько часов после официального запуска потокового сервиса Paramount Plus, в каталоге которого присутствует фильм «Губка Боб в бегах» и первый спин-офф франшизы «Лагерь «Коралл» (Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years). Премьера Patrick Star Show состоится летом 2021 года, первый сезон сериала будет состоять из 13 эпизодов.

Напомним, премьера картины «Губка Боб в бегах» состоялась в августе 2020 года, снял её режиссёр Пол Тиббит. Аниматор Стивен Хилленберг, являющийся создателем Губки Боба, ушёл из жизни 26 ноября 2018-го.

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