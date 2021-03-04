Москва, , 18:35 — REGNUM Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов (Россия) 4 марта в интервью РИА Новости заявил, что готов побить рекорд по количеству золотых медалей ЧМ в параллельных дисциплинах.

«Конечно, готов! Надеюсь, что всё получится, и новый рекорд будет за русскими. Главное, чтобы со здоровьем всё было хорошо, буду стараться побеждать и дальше», — отметил спортсмен.

«Для меня честью было бороться за золото с Фишем, он легенда сноуборда. Фиш крутой, я горжусь такой победой. Когда я финишировал, время было по нулям у нас. Промелькнула мысль, что дадут две золотые медали. А потом все-таки определили отрыв в 0,01 секунды. … Все заезды были очень конкурентные и с небольшими отрывами», — добавил Логинов.

Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и бронзу в параллельном слаломе на ЧМ в Словении. На данный момент рекордсменом по количеству золотых медалей ЧМ является сноубордист Бенджамин Карл (Австрия), на его счету — 5 побед.