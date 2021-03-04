Москва, 4 марта, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Срок функционирования Международной космической станции (МКС) будет продлен до 2028 года, решение об этом принято на высшем уровне, сообщил 4 марта заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Юрий Гидзенко в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Roscosmos.ru Орбитальная станция «Мир»

«Мы сейчас уже об этом думаем, и уже решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала», — сказал Гидзенко.

При этом он отметил, что недавно обнаруженные трещины не повлияют на сроки работы МКС.

Напомним, 13 января Совет по космосу РАН рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и начать разработку новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, «в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите».

Кроме того, замгендиректора «Энергии» Владимир Соловьев заявлял, что специалисты прогнозируют высокую вероятность «лавинообразного» выхода из строя многочисленных элементов МКС после 2025 года.

Наряду с этим существует мнение о возможном продлении сроков эксплуатации Международной космической станции до 2030 года.