Магас, , 18:31 — REGNUM В Ингушетии взорвался неизвестный предмет, в результате чего два погиб местный житель, еще один человек пострадал и доставлен в больницу. Инцидент произошел неподалеку от селения Плиево 4 марта. Предварительно сообщается о том, что двое мужчин искали в этом районе металл с помощью металлоискателя, пишет «Интерфакс».

По данным информагентства, личность погибшего установлена — это 33-летний житель города Сунжа Юсуп. О. Личность второго мужчины уточняется. Сообщается также, что в настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе тип взорвавшегося устройства.

В настоящее время комментариев по поводу инцидента на сайтах правоохранительных органов нет.