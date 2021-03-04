Элиста, 4 марта 2021, 18:29 — REGNUM Светлана Иванова назначена советником главы Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков 4 марта.
«Назначить Иванову Светлану Александровну советником главы Республики Калмыкия», — сказано в документе.
Из открытых источников следует, что Светлана Иванова ранее занимала должность генерального менеджера фармацевтической корпорации «Новартис» в Казахстане. Уроженка села Малые Дербеты окончила Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе по специальности «Геология нефти и газа». Дополнительное обучение прошла в Стокгольмской школе экономики.