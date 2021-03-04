Техас, , 18:36 — REGNUM Губернатор штата Техас Грег Эббот обвинил администрацию президента США Джо Байдена в «безрассудной» политике за то, что начался прием нелегальных иммигрантов из Мексики, которые распространяют вирус COVID-19. Об этом Эббот написал 4 марта в своем Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Администрация Байдена безрассудно впускает сотни нелегальных иммигрантов, зараженных коронавирусом, в Техас. Администрация должна немедленно прекратить эту губительным политику, которая подвергает жителей Техаса и всех американцев опасности заразиться COVID», — заявил Эббот.

Напомним, что днем ранее Джо Байден обвинил губернаторов Техаса и Миссисипи в «неандертальском мышлении» после того, как они решили отменить масочный режим и ряд других ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.