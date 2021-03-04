Берн, , 18:29 — REGNUM Международный союз велосипедистов (UCI) призвал участников гонок соблюдать запрет на объятия, чтобы подать пример в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 4 марта заявил директор UCI по медицине Ксавье Бижара.

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«Риск заражения через объятия не очень высок, но мы должны показать всему миру и болельщикам пример в борьбе с коронавирусом и напоминать всем, что запрещено касаться других», — передает слова Бижара Cyclingnews.

Напомним, что на гонках Omloop Het Nieuwsblad и Кюрне-Брюссель-Кюрне Давиде Баллерини и Мадс Педерсен обняли своих партнеров по команде после выигранного финиша.