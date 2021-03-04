Москва, , 18:28 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пригласил волонтеров принять участие в предварительном голосовании «Единой России». Он пообещал помощь и поддержку «новичкам», которые решили попробовать себя в политике

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты, отметил Андрей Турчак.

«В период пандемии «Единая Россия» развернула широкую и эффективную волонтерскую сеть. Многие наши товарищи помогали врачам, престарелым, тем, кто входит в группы риска, отложив свои политические планы на потом. Я искренне благодарен тем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Безусловно, наши двери открыты для них. Будем рады видеть волонтеров, общественников, сторонников Президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку — поможем, подскажем, поддержим», — сказал секретарь Генсовета партии.

Напомним, в четверг, 4 марта, на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» президент РФ Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах. Глава государства подчеркнул, что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов — это положительно скажется на развитии страны. Попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, уверен президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая форма процедуры. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.

Эксперт: Политизация волонтерского движения в России неизбежна