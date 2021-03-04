Москва, 4 марта 2021, 18:28 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пригласил волонтеров принять участие в предварительном голосовании «Единой России». Он пообещал помощь и поддержку «новичкам», которые решили попробовать себя в политике
«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты, отметил Андрей Турчак.
Напомним, в четверг, 4 марта, на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» президент РФ Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах. Глава государства подчеркнул, что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов — это положительно скажется на развитии страны. Попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, уверен президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая форма процедуры. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.
Эксперт: Политизация волонтерского движения в России неизбежна