Токио, , 18:28 — REGNUM Японская Arc System Works объявила о решении отложить релиз игры Guilty Gear Strive. Об этом она сообщает 4 марта на своей Twitter-странице.

Ранее разработчики запланировали, что игра выйдет в апреле 2021 года. В публикации они сообщили, что после проведённого бета-тестирования поняли, что не успеют полностью доработать и «отполировать» игру (в частности — сетевую составляющую) к ранее намеченному сроку. Новая дата релиза Guilty Gear Strive — 11 июня 2021 года.

https://twitter.com/ArcSystemWorksU/status/1367278816125718528

Guilty Gear Strive — это новый проект франшизы Guilty Gear. Игры этой серии выполнены преимущественно в жанре файтинга (упор сделан на рукопашный бой). Оригинальная игра Guilty Gear вышла в 1998 году.

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