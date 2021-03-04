Курган, , 18:26 — REGNUM В Кургане директор школы фиктивно трудоустраивал дворников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Следствием и судом установлено, что с мая по августа 2019 года 33-летний директор школы фиктивно трудоустроил несколько человек в учебное заведение на должности дворников. Заработную плату за «сотрудников» директор присвоил, тем самым нанеся ущерб администрации Кургана в размере более 87 тыс. рублей.

Суд признал директора виновным в совершении шести преступлений по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и одного по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Суд назначил ему условное наказание на срок два года один месяц, с испытательным сроком в два года.