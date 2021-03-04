Москва, , 18:20 — REGNUM Волонтерское движение в России началось задолго до пандемии коронавируса, и оказалось очень востребованным в период пандемии, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Как социологу, мне очевидно, что в нашем обществе волонтерство как идея является цементирующей осью для людей разных политических взглядов и для людей разных поколений, эта идея очень важна. И, безусловно, волонтерское движение будет развиваться», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Один из итогов 2020 года — осознание того, что волонтерское движение нуждается в политической поддержке. Волонтерство требует законодательной поддержки, и его политизация неизбежна. В 2020 году наибольший вклад в развитие волонтерского движения внесли партия «Единая Россия» и ОНФ. И президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с активистами движения «Мы вместе» подчеркнул, что он поддерживает и волонтерское движение в целом, и волонтерское движение «Единой России», — заключил свой комментарий Виктор Потуремский.