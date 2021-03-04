Оттава, , 18:29 — REGNUM Минздрав Канады планирует потратить $5,3 млрд на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает 4 марта The Canadian Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

Средства должны пойти на вакцины от COVID-19, маски и исследования.

Цена, которую платит правительство Канады за вакцины, не разглашается, так как контракты скрыты коммерческой тайной.

Министр общественных услуг и закупок Канады Анита Ананд объявила, что скоро информация о том, сколько денег уходит на вакцины из общего бюджета, будет опубликована.

Напомним, что Канада закупала вакцины от COVID-19 у фирм Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Medicago.