Нью-Йорк, США, , 18:13 — REGNUM Опубликован список фильмов и сериалов, номинированных на премию Гильдии костюмеров США. Об этом 4 марта сообщает портал The Wrap.

Премию организации могут, в частности, получить шоу «Мандалорец», «Сквозь снег», «Эмили в Париже», «Бриджертоны», «Кровавые упыри», «Ход королевы», «Я могу уничтожить тебя» и «Корона».

Что касается полнометражного кино, то в конкурсе в т.ч. участвуют костюмеры проектов «Эмма», «Манк», «Иуда и Черный Мессия», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Одна ночь в Майами». Стоит отметить, что Гильдия определит победителей в восьми номинациях.

Напомним, вручение 23-й ежегодной церемонии вручении премии Гильдии костюмеров США состоится 13 апреля 2021 года. Финальное голосование стартует 17 марта и завершится 29 марта 2021-го.

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