Москва, , 18:13 — REGNUM Цифровой налог может принести ещё больше доходов в бюджет России, чем это было бы ещё год или два назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил директор «Центра стратегий и программ» института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник, комментируя планы российских властей ввести налог для иностранных IT-компаний.

«Сейчас самое подходящее время для такого налога. На фоне пандемии доходы от цифровой рекламы ещё больше выросли. И как ожидается, в дальнейшем также будут устойчиво возрастать. С учётом такого роста так называемый цифровой налог может принести ещё больше доходов в бюджет, чем это было бы ещё год или два назад, — сказал Рудник. — Налоговые инициативы 2020 и 2021 годов в отрасли IT в правительстве называют налоговым манёвром. Это неспроста. Насколько я понимаю, замысел правительства состоит в том, чтобы за счёт введения дополнительных налогов для иностранных компаний обеспечить снижение налоговой нагрузки для российской отрасли информационных технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России назрела необходимость введения налога для иностранных IT-компаний.

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