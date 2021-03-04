Магас, , 18:12 — REGNUM Возле республиканской автотрассы в Ингушетии прогремел взрыв, сообщает 4 марта агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На данный момент известно, что от взрыва погиб один человек, еще один получил серьезные ранения.

«Несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в селе Плиево в сторону Малгобекского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы», — цитирует агентство слова источника.

Пострадавший госпитализирован. На месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа.

Официальных комментариев этой информации пока нет.

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