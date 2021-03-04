Мурманск, , 18:11 — REGNUM В Мурманской области статус резидентов Арктической зоны РФ получили 24 компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«На сегодняшний день всего в Арктической зоне зарегистрировано 63 резидента, 24 из них — от Мурманской области. Мы сохраняем позицию лидера и намерены привлечь еще больше компаний с интересными и важными проектами. Так, например, вчера соглашение подписала компания «Круиз», которая создаст водно-спортивную базу в Мурманске для обеспечения безопасной стоянки маломерных судов и проведения экзаменов инспекторов ГИМС», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Суммарный объем инвестиций по проектам резидентов АЗРФ, реализуемым в Мурманской области, составляет более 51 млрд 212 миллионов рублей. Реализация проектов позволит открыть 1311 новых рабочих мест.