Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM В Петербурге водитель автомобиля, который в январе 2020 года насмерть сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Тореза, услышал приговор суда. Мужчина получил весьма мягкое наказание за свое преступное деяние. Об этом 4 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, резонансное ДТП, в котором погибли двое подростков, произошло вечером 7 января 2020 года. Около 17:47 мск Алексей Бегунов за рулем KIA Rio двигался по проспекту Тореза в сторону площади Мужества. Как установлено следствием и судом, он не оценил дорожную обстановку, не учел, что на улице темно, а асфальт мокрый. Не обратил внимание на дорожные знаки, предупреждающие о пешеходном переходе, и двигался со скоростью 97 — 110,2 км/ч, которая значительно превышала разрешенные здесь 60 км/ч.

Из-за всего этого водитель не смог остановиться и пропустить переходивших дорогу пешеходов. В результате чего были сбиты 15-летний юноша и его 16-летняя подруга. От полученных травм парень скончался на месте, а девушка, несмотря на оказанную помощь, умерла в тот же день в Елизаветинской больнице.

«Бегунов вину полностью признал, раскаялся в содеянном, — утончили пресс-службе. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии-поселении с запретом на управление транспортного средства сроком на 1,5 года».

Суд взыскал с Бегунова в пользу матери погибшего мальчика в счёт возмещения морального вреда 943 тыс. рублей.

Отметим, по части 5 статьи 264 УК РФ, которая вменялась Бегунову, мужчине грозило лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Однако суд выбрал гораздо более мягкое наказание.

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