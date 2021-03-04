Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Выступивший в качестве свидетеля по делу российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина — Карен Григорян — подозревается в изготовлении поддельных банкнот в целях сбыта. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

3 марта Григорян задержан, из его автомобиля изъяли 15 фальшивых 5-тысячных купюр на сумму 75 тыс. рублей.

Сам подозреваемый проходит по уголовному делу по ч.1 ст.186 УК РФ и арестован Пушкинским райсудом до 1 мая, обвинения не предъявлены.

Григорян является игроком любительского футбольного клуба «Царское Село». В апреле 2019 г. проходил в качестве свидетеля по делу о драке, участие в которой приняли Александр Кокорини и Павел Мамаев.